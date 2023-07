Egy kislány sikítása törte meg a csendet a siófoki strandon, majd jött a dráma

A Szent György Kórház két munkatársának köszönheti életét egy 45 éves családapa, aki a siófoki strandon lett rosszul a férfi. Hirtelen összeesett, Szegvári Éva és férje, Szántó Pál azonnal megkezdték a helyszínen az újraélesztést.

A siófoki strandon lett rosszul a férfi (Képünk illusztráció) Fotó: Havran Zoltán

A négyfős család az egyik gyerkőc születésnapja apropóján döntött úgy, hogy strandol egyet. Az édesapa – mint utólag kiderült – indulás előtt már nem érezte jól magát, fájlalja a mellkasát. Meg is fordult a fejében, hogy felkeresse a háziorvosát, de úgy döntött, majd másnap…

Közelről hallottam, ahogy egy kislány elkezd kiabálni, sikítani, édesanyja is próbált kétségbeesetten segítséget kérni – ekkor már láttuk, hogy egy férfi fekszik a földön

– idézi az fmkorhaz.hu Szegvári Évát, aki a Szent György Kórház Kardiológiai Osztályán dolgozik.

„A férjemmel azonnal odasiettünk, ennyi év egészségügyi tapasztalattal a hátunk mögött azonnal láttuk, nagy a baj. A hátára fordítottuk, megnéztük a pulzust, ám nem voltak életjelek, nem lélegzett” – tette hozzá Éva, akinek férje, Pál 45 éve dolgozik az egészségügyben, és azonnal megkezdte az újraélesztést, ketten is hívták közben a mentőket.

„Attól féltem, majd biztosan minden strandoló odasereglik, de nem ez történt. Mindenki tisztes távolból figyelte az eseményeket, egy fürdőző kivételével, aki próbált nekünk segíteni. Láttam a megdöbbenést, a tanácstalanságot az arcokon. Közben faggattam a feleségét, milyen korábbi betegségei voltak, nővérem pedig, aki szintén velünk volt, próbálta tartani a lelket bennük” – folytatta az ápolónő, akinek a férje tartotta életben a családapát mellkaskompresszióval, amíg kiért a mentő. 40 percig küzdöttek az életéért. Az EKG értékeiből kiderül, hogy alsófali infarktussal állnak szemben. Még kritikus állapotban volt, amikor elindult a mentő.

„A Szent György Kórházba szállították a beteget, tudtam, hogy a mi osztályunkra fog kerülni. Dr. Lőrincz Márton Ákos volt épp az ügyeletes orvos, behívták a szívkatéteres teamet. Sikerült tágítani a koszorúeret majd hipotermiás eljárást alkalmaztak – ekkor 24 órán keresztül hűtjük a beteget annak érdekében, hogy az agyi funkciók ne sérüljenek. Még aznap este betelefonáltam az osztályra, a kollégák mondták, stabil az állapota. Amikor ismét jöttem dolgozni, már mellé osztottak be. Leírhatatlan, amit éreztem – én ébreszthettem, amikor végre levehettük a gépekről” – mesélte könnyeivel küszködve Éva.

A Kardiológiai Osztályon dolgozó csapatnak köszönhetően a családapa teljesen felépült, egy hét kórházi kezelés után a saját lábán sétált ki az ajtón, szövődmények nélkül. Már csak rehabilitációs kezeléseken vesz részt.

„A beteg családja végtelen hálát tanúsított irántunk, a férfi édesanyja is felhívott telefonon, megható volt az egész és azóta is a hatása alatt vagyok. A férjem is átjött az osztályra egy éjszakai műszakja után, hogy találkozhasson a beteggel. Igazán szép pillanat volt. Úgy tűnik, a Jó Isten akarta úgy, hogy aznap, ott legyünk azon a strandon – és az is egyértelmű, hogy annak az édesapának is van még tennivalója az Életben” – fogalmazott Éva, aki férjével együtt Ápolási igazgatói dicséretben részesült.