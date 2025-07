Nyári táborban mérgezték az ételt: 8 gyerek került kórházba

A rendőrség egy idős férfit vett őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan mérgező anyagot juttatott a gyermekek szervezetébe, hogy kárt okozzon vagy kellemetlenséget idézzen elő.

A nyári tábor rossz emlékeket hagy magaután Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A hatóságokat vasárnap értesítették egy harmadik fél bejelentése nyomán, miután több gyerek rosszul érezte magát. A mentőszolgálat azonnal a helyszínre érkezett, és elővigyázatosságból nyolc fiatalt szállítottak kórházba – ők azóta már mind elhagyhatták az intézményt. A 76 éves férfit a tábor területén tartóztatták le, és jelenleg is rendőrségi őrizetben van. A gyanú szerint mérgező vagy ártalmas anyagot adott be a gyerekeknek, amely súlyos testi vagy lelki sérelmet okozhatott. - írta a The Daily Star.

A Leicestershire-i rendőrség közölte: kiemelt ügyként kezelik az esetet, és külön nyomozócsoportot állítottak fel. Emellett a közeli Plungar faluban egy triázsközpontot alakítottak ki, hogy minden táborozó gyereket orvosi szempontból átvizsgáljanak és ellássanak. Neil Holden nyomozófelügyelő nyilatkozatában hangsúlyozta:

„Tisztában vagyunk vele, mekkora aggodalmat kelthetett ez az esemény a szülők, gondviselők és a helyi közösség körében. Folyamatos kapcsolatban vagyunk az érintett családokkal, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a gyermekek megfelelő védelmet és támogatást kapjanak.” Hozzátette, hogy a nyomozás érzékeny és összetett, de folyamatosan tájékoztatják majd a szülőket és a közvéleményt, amint újabb információ áll rendelkezésre.

Közben a rendőrség bejelentette, hogy saját kezdeményezésre jelentették magukat az Independent Office for Police Conduct (IOPC) nevű felügyeleti szervnél, mivel vizsgálat indul a rendőrség kezdeti intézkedéseinek körülményei miatt. Az IOPC egyik szóvivője megerősítette, hogy vizsgálatot indítottak, miután a Leicestershire-i rendőrség bejelentést tett a gyermekek jólétével kapcsolatos aggodalmak kezelésének módjáról. „Áttekintettük az elérhető bizonyítékokat, és úgy ítéltük meg, hogy az ügy független vizsgálatot igényel” – közölték. A vizsgálat azt fogja tisztázni, történt-e mulasztás vagy szakmai szabályszegés, ami miatt késlekedhetett a rendőrség fellépése egy később súlyosnak nyilvánított ügyben.