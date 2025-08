Leleplezték a Torinói leplet: A tudósok elképesztő dolgot árultak el Jézusról

Évszázadokon át zarándokoltak hívők ezrei az olaszországi Torinóba, hogy megcsodálják a kereszténység egyik legszentebb ereklyéjét – a torinói leplet. A 4,4 méter hosszú vászondarabon egy férfialak halvány lenyomata látható, amelyről sokáig úgy hitték, Jézus testének halála utáni lenyomata. Ám most új tudományos vizsgálat robbantotta a vallási világot: a torinói lepel valószínűleg soha nem érintette Jézus testét.

A torinói lepel valóban megőrizte Jézus arcképét?

A brazil 3D-s tervező és történelmi arcrekonstrukciós szakértő, Cicero Moraes számítógépes modellezéssel vizsgálta meg, hogyan viselkedik a textil emberi testen, illetve alacsony domborművön. Megdöbbentő eredményre jutott: a leplen látható kép sokkal inkább egy lapos szoborra fektetett textil lenyomatának tűnik, mintsem valódi emberi testének. A „dombormű-hatás” miatt – amit az ún. Agamemnón-maszk jelenség is jól példáz – az emberi arc háromdimenziós formájának sík felületre való vetítése torz képet adna. Ez viszont nem jellemző a torinói lepel alakjára, ami azt sugallja: mesterségesen, egy műalkotás segítségével készült.

Moraes digitálisan két modellt készített: egy teljes emberi testet, valamint egy lapos, domborműszerű szobrot. A szimulációk során csak az utóbbi adta ki a leplen látható lenyomat formáját. A vizsgálatokhoz 1931-es fényképeket hasonlított össze a szimulált lenyomatokkal – és a hasonlóság döbbenetes volt a dombormű és a lepel képe között. Az emberi testre fektetett anyag viszont torz, túl széles képet eredményezett.

A torinói lepel első felbukkanása az 1350-es évekre tehető, és már akkor is sokan hamisítványnak tartották. A modern szénizotópos kormeghatározás is megerősítette: a vászon 1260 és 1390 között keletkezhetett – vagyis több mint ezer évvel Jézus halála után. Ennek ellenére a Vatikán végül elfogadta a leplet hiteles ereklyeként – Ferenc pápa például 2015-ben személyesen is ellátogatott Torinóba, hogy tiszteletét tegye előtte. Ugyan több kutató is próbálta bizonyítani a lepel hitelességét – például az X-sugaras módszerrel dolgozó katolikus professzor, Liberato De Caro – ezek az eljárások erősen vitatottak, gyakran saját módszereikre hivatkoznak, amelyeket kizárólag a lepel eredetiségének igazolására alkottak meg, írja a Daily Mail.