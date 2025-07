Ilyen természetes szépség volt Andrea, a világ legnagyobb ajkú nője: már közel 10 milliót költött hatalmas szájára

Andrea Ivanova híres telt ajkairól, és platinaszőke hajáról – ám régen egészen másképp festett, mielőtt rászánta volna magát a töltőanyagok használatára. A feltűnő megjelenéséről ismert influenszer extrém külsejének köszönhetően több mint 38 000 követőt gyűjtött össze a közösségi médiában. Ám a hatalmas ajkak elérése nem ment könnyen.

A világ legnagyobb ajkaival rendelkező nő, természetes szépség volt Fotó: Unsplash

A 28 éves nő már évek óta rendszeresen tölteti ajkait, és havonta legalább egyszer újratölteti azokat. Ez a szépészeti út nemcsak fizikailag megterhelő, de anyagilag is: Andrea eddig több mint 20 000 fontot (több mint 9 millió forintot) költött csak ajkai megnagyobbítására. Az orvosok sem mindig boldogok a kezelése kapcsán: egyes szakemberek annyira aggódnak ajkai mérete miatt, hogy visszautasítják a további beavatkozást.

A Bulgária fővárosából, Szófiából származó ápolónőt azonban mindez nem riasztja el. Az évek során több esztétikai beavatkozáson is átesett, többek között hialuronsavas injekciókat kapott az állára, az állkapcsára és az arccsontjára is. Az egyik leglátványosabb átalakulást a mellnagyobbító műtét okozta, amely során 600 köbcentis szilikonimplantátumokat ültettek be a mellkasába.

A tökéletes Barbie-baba megjelenés elérése érdekében Andrea szőkére festi haját és szemöldökét, és szívesen kísérletezik a sminkkel is, legyen ez drámai műszempilla vagy élénk rúzs - írja a Daily Star.

A most megismerhetetlen Andrea, néhány évvel ezelőtt még természetes szépségként tűnt fel: barna hajkoronájával és visszafogott, természetes ajkaival. Mára azonban teljesen elfordult ettől a megjelenéstől, és nem bánja, hogy nem olvad bele a tömegbe, sőt bejön neki.

Nem szeretem az unalmas, hétköznapi külsőt. Rajongok a feltűnő formákért és az excentrikus szépségekért. A természetes megjelenés számomra unalmas, ezért úgy döntöttem, gyökeresen megváltoztatom a külsőmet

– vallotta Andrea.