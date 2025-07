Egy csók mentette meg az édesanya életét – az orvosok csak legyintettek a nő halálos fertőzésére

Egy anya életét mentette meg a párja egyetlen csókkal: az angliai Worcestershire-ben élő Kerri-Louise Gilchrist éppen életet adott kislányának, amikor Hugh Marshall észrevette, hogy a nő ajkai kékek és a teste hideg. Azonnal orvost hívott. Kiderült: a nő szepszisben szenved.

Hugh Marshall és Kerri-Louise Gilchrist, valamint lányuk, Layla. A nő párja csókjának köszönheti az életét Fotó: Kerri-Louise Gilchrist / SWNS / Northfoto

A 33 éves nő tavaly augusztusban adott életet kislányának, Laylának, ám a szülés során csaknem életét vesztette. A baba végül epiziotómia és vákuumos segédszülés segítségével született meg, de az anyuka több mint 2,8 liter vért vesztett, és két vérátömlesztésre is szüksége volt – írja a Daily Mail. A szülés előtti napokban Gilchrist többször is jelezte az aggályait a kórháznak, hogy a magzatvize elfolyt, de két alkalommal is megnyugtatták, mondván:

Valószínűleg bepisilt.

Csak harmadjára vették komolyan, amikor már a mozgása is korlátozott volt. A szülés maga 36 órán át tartott, és rendkívül fájdalmas volt. A nő elmondása szerint az egészségügyi személyzet nem figyelt rá megfelelően, a szülés után órákra magára hagyták, sőt, egy idő után a vénája is felrobbant az infúziótól, ami vérrögöt és ínsérülést okozott a kezén. A helyzet akkor vált kritikussá, amikor Hugh Marshall észrevette a szepszis jeleit és közbelépett. A férfinek akkor tűnt fel, hogy baj van, amikor gyengéden megcsókolta a nő ajkát, és érezte, hogy azok hidegek. Ezután már az orvosok is tudták, hogy baj van, a nő pedig gyakorlatilag már a mennyország kapujában toporog: az orvosok is meglepődtek, hogy végül túlélte a történteket.

Az ápolók nem figyeltek rám. Hugh viszont látta, hogy baj van. Neki köszönhetem, hogy ma élek

– mondta az édesanya, aki elárulta: a kórházban szenvedett sérülések miatt hónapokig nem tudta a kezébe venni a kislányát, sőt szoptatni sem volt képes.

"Volt egy pont, amikor nem tudom, hogy életben voltam-e vagy sem, de egy ajtón keresztül az anyámat láttam, aki 2024 áprilisában hunyt el. Csak az akaratomon múlt, hogy ébren maradjak. A nyolcéves fiam, Teddy-t láttam, akárhányszor lecsuktam a szemem, és kényszerítettem magam arra, hogy újra kinyissam" – idézte fel az élet és halál közti pillanatokat az ekkor már kétszeres anyuka, aki szerint a legfontosabb üzenet, amit másokkal megosztana: