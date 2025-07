5 éves kisfiú korunk új Mozartja - ezt hallanod kell!

Nem sok ötéves mondhatja el magáról, hogy már most tapsviharban hajolt meg a világ egyik legnevesebb koncerttermének színpadán. Alec Van Khajadourian azonban épp ezt tette: a csodagyerek a legendás Carnegie Hallban lépett fel először – és egyből történelmet írt.

A Los Angeles-i kisfiú a New York Classical Debut Awards Gála keretében mutatkozott be vasárnap este, július 20-án. A gála a Carnegie Hall nemzetközi versenye, amely minden korosztály számára nyitott, de még senki nem volt olyan fiatal fellépő, mint Alec.

- Alig várom, hogy kiállhassak a Carnegie Hall színpadára, és játsszak mindenkinek. Nagyon izgatott vagyok! – mondta a fellépés előtt az apró zongorista a New York Postnak. A szervezők is egyértelműen érezték, hogy valami különleges van készülőben. - Azonnal megértették, milyen egyedi ez a helyzet, és rendkívül profin álltak hozzá – árulta el Pietro Molteni, a gála művészeti igazgatója.

A kis Alec zenei tehetsége már totyogó korában megmutatkozott. Szülei, Joe Khajadourian és Diana Sanders szerint szinte egyik pillanatról a másikra kezdett el bonyolult klasszikus műveket játszani – úgy, hogy kottát sosem tanult olvasni. Ráadásul Alecnek abszolút hallása van, ami csak körülbelül minden 100.000 emberből egynél fordul elő - Már az elején látszott, hogy különleges tehetsége van. Most pedig villámgyorsan fejlődik – mesélte édesapja.

Alec jelenleg még csak ötéves, de már három nemzetközi zenei versenyen is első helyezést ért el. Ráadásul a nagy Carnegie Hall-fellépés előtt néhány héttel már debütált a Los Angeles-i Disney Concert Hallban is, ahol még a világhírű karmesterrel, Gustavo Dudamellel is találkozhatott. - Nagyon büszke vagyok Alec-re és az elhivatottságára – mondta apja, Joe. - Ez egy igazán csodálatos időszak az életében. A koncert szervezője, Molteni hozzátette: az ilyen fellépések óriási lendületet adnak a fiatal tehetségeknek. - Ez motiváció egy olyan úton, amely végtelen elhivatottságot és gyakorlást igényel – gyakran egyedül, zárt ajtók mögött – fogalmazott.