„Remélem, kiújul és beledöglesz” – megszállott férfi zaklatja a rákkal küzdő anyukát, Vivient

Kovácsné Zombor Vivien egy igazi túlélő. Húsz hetes terhes volt, amikor megtudta, hogy nyirokrákban szenved, de nem adta fel, két kemoterápia között megszülte kisfiát, Olivért. Jelenleg tünetmentes, de teljesen gyógyultnak csak 5 év múlva számít. Arra használja a közösségi média felületeit, hogy erőt adjon a sorstársainak a nehéz küzdelemben. Egy internetes zaklató férfi azonban teljesen rászállt a rákkal küzdő anyukára.

Vivien rákkal küzd Fotó: beküldött

„Semmi másba nem köt bele, csak abba, hogy rákos vagyok”

Pár hete kezdődtek a felháborító események. Egy középkorú férfi zaklató üzeneteket és kommenteket kezdett írni Viviennek, aki kiderítette, hogy ugyanez a férfi több nőt is zaklat az interneten, elmondása szerint volt, akit öngyilkosságra buzdított.

Én nem ismerem, tehát fogalmam sincs, hogy miért pont engem talált meg magának, és a többi nő sem ismeri. Semmi másba nem köt bele, csak abba, hogy rákos vagyok

– kezdte a Borsnak Vivien.

„Szerintem az volt a legdurvább, amikor azt kívánta nekem, hogy „remélem, kiújul és beledöglesz”. Úgy, hogy van egy 8 hónapos gyermekem. Még javában kaptam a kemoterápiát, amikor a szívem alatt hordtam és két kemoterápia között meg kellett szülnöm, mert nem bírta tovább a szervezetem. Még a szülés után is jártam kemóra. Biztos vagyok benne, hogy tud róla, hogy terhesen voltam rákos. Itt már azt érzem, hogy a gyerekemet is belevette ebbe a sztoriba. Nyilván a betegségem miatt is érzékenyen érint ez a téma, de hogyha a kisfiamról van szó, az már tényleg túlmegy egy határon” – fakadt ki a 25 éves anyuka.

Vivien a kisfiával, Olivérrel Fotó: beküldött

Vivien feljelentést tett

A tószegi nő mindenhonnan letiltotta a zaklató férfit, de az nem nyugodott és álprofillal folytatta. Az anyukánál betelt a pohár és feljelentette a rendőrségen a zaklatóját. Nem akarja, hogy több nő is sérüljön a zaklató miatt.

Engem 17 évesen megerőszakolt és bántalmazott egy férfi. Azonnal nem mertem elmondani senkinek, még a szüleimnek sem, csak két hét után beszéltem róla. Megfogadtam magamnak, hogy soha többet nem fogom engedni, hogy hozzá hasonló vadállatok engem bántalmazzanak, vagy ha esélyt látok rá, hogy más nőt bántsanak, nem fogok elmenni mellette szó nélkül. Mert lehet, hogy ez a férfi még csak az interneten zaklatja a nőket, azzal, hogy undorító dolgokat ír, de ha most nem lesz ennek következménye, akkor később felbátorodhat és ki tudja, hogy mit fog tenni a való életben.





Vivien feljelentette a zaklatóját a rendőrségen. Az ügy folyamatban van.