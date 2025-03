Halálát kívánták a súlyos beteg Flóriánnak, de ő erőt merített a támadásból

A közösségi média platformok szórakoztatóak lehetnek a számunkra, de a rosszindulatú emberek ezen a területen is megjelentek. Sokan álprofilok mögé bújva sértegetik az embertársaikat. Ezt a rosszindulatot Vass Flórián, a súlyos pillangóbőrrel küzdő fiú is megtapasztalta.

Flórián kiáll a sorstársaiért / Fotó: Bánkúti Sándor

A 17 éves fiú testén bármely apró súrlódás hatására fájó sebek keletkezhetnek. Flórián a nehézségei ellenére edzeni kezdett és arra használja a TikTok csatornáját, hogy másokat motiváljon; de a rosszindulatú emberek őt is betalálták.

Csúnyán beszóltak Flóriánnak

Egy évvel ezelőtt csúnyán beszóltak a súlyos bőrbetegséggel küzdő fiúnak: „Halált érdemelsz te torz” - írta a fiú egyik TikTok videója alá egy rosszindulatú anyuka. Flórián azóta is azért küzd, hogy megállítsa a cyberbullying-ot, azaz az interneten történő zaklatást. Rengeteg ember kiállt Flórián mellett, hogy megvédjék; köztük ismert tiktokkerek is. Most újra felelevenítette a történteket egy TikTok videóban, hogy erőt adjon az embereknek és megmutassa, hogy nem szabad foglalkozni a netes trollokkal. Megköszönte az embereknek, hogy mellette állnak.

Flórián segíteni szeretne a sorstársainak

Flórián szeretne segíteni az internetes zaklatást átélt sorstársainak, hasznos tanácsokkal látja el őket.

Próbálják minél jobban kizárni a rosszindulatú embereket. Ha bántó üzeneteket vagy kommenteket kapnak, ne is válaszoljanak rá, egyből töröljék az üzenetet és tiltsák le az illetőt. Ha egy kiskorú nagyon bántó üzenetet kap, akkor mindenképpen szóljon a szüleinek

- tanácsolta.