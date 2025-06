Megvannak az előzetes eredmények a párkányi strand vizéről, ahol meghalt egy fiú

Megjöttek a párkányi strand vizéből vett minták első eredményei. Agyevő amőba nyomait keresték a vízben, és az első vizsgálatok alapján tíz mintából nyolcban is amőbák jelenléték észlelték a szakértők – írta meg az Új Szó.

A szakértők azt vizsgálták meg, hogy van-e agyevő amőba a strand vízében Fotó: Kateryna Kon

Az agyevő amőba is jelen volt a vízben?

Az első vizsgálati eredményekről Tatiana Červeňová szlovák országos tisztifőorvos tájékoztatta a nyilvánosságot.

Elmondta, hogy a strand vizéből vett mintákban többféle mikroorganizmust is kimutattak.

Az azonban még nem igazolódott be, hogy ezek között a mikroorganizmusok között ott van-e az az agyevő amőba is, ami a fiú halálát okozta.

A laboratóriumi vizsgálatok továbbra is folynak. Ezek fogják pontosítani, hogy milyen amőbákat találtak most a strand vízében. Így még nem zárható ki, hogy megtalálják a mikroorganizmusok között a halálos agyevő amőbát is, ahogy ennek ellenkezője sem.

A szakértők elmondták, hogy egy ilyen vizsgálat 5-6 hétig is eltarthat.

Hozzáfűzték, hogy ez egy nagyon érzékeny és hosszadalmas folyamat, mert az agyevő amőba rendkívül ritka mikroorganizmus, így a kimutatása is hosszadalmas.

A strand újranyitása attól függ, lesz-e a vízmintákban agyevő amőba Fotó: Shutterstock

Mi lesz a strandfürdő sorsa?

Az bizakodásra ad okot, hogy a strand látogatói között más, az elhunyt gyermekhez hasonló eset nem fordult elő. A strand vezetői most arra várnak, hogy lezáruljanak a vizsgálatok, és a Közegészségügyi Hivatal engedélyével újranyissanak.

Ehhez azonban minden kétséget kizáróan ki kell derülnie, hogy a tragikus sorsú fiú nem itt érintkezett a gyilkos amőbával.

Ennek bizonyításához azonban még hosszú hetekre van szüksége a szakértőknek.