Érdemes jól időzíteni a vásárlásokat, több tízezer forint maradhat így a pénztárcában

Amióta világ a világ, azóta kijelenthető, hogy egy-egy asztali számítógépre akár egy kényelmes családi gépjármű árát is el lehet költeni. Minden alkatrészből van, gyorsabb, erősebb és drágább, de meg lehet találni azokat az időszakokat, amikor kifejezetten jó áron hozzájuthat a szemfüles vásárló egy olyan darabhoz, amivel a gépházban hosszú ideig élvezheti a számára kedves videójátékokat.

Természetesen a használt-új kérdéskört ide lehetne venni, de alapesetben inkább az új műszaki termékeket keresik a vásárlók. Nincs garanciavesztés, nincs bújtatott hiba, egy frissen, a gyártószalagról érkező hardver megnyugvással tölti el a gamert. De mikor kell rányomni a “fizetés” gombra? Vannak jelek, amiket érdemes figyelni!

A Black Friday Magyarországon, bár nem akkora volumenű, mint más régiókban, azért ad egy megbízható pontot minden évben. A kisebb kiegészítőket (SSD-k, memóriák, egerek, billentyűzetek, fejhallgatók stb.) ekkor kifejezetten jó áron lehet beszerezni, sőt bele lehet futni akár videokártyákba, processzorokba vagy akár teljes konfigurációkba is, amelyek kaptak egy nagyobb akciózást. Érdemes figyelni a híreket, ugyanis az újabb modellek bejelentésénél két dolog következik be: a használtpiacra kikerülnek a korábbi generációs alkatrészek, valamint a kereskedők igyekeznek nyomottabb áron megszabadulni a régebbi, néha jelentősen túlárazott termékektől. Például idén az ünnepi szezonra (hálaadás-karácsony környéke) időzíti az NVIDIA a legújabb GeForce RTX-modellek piacra dobását, azaz benne van a pakliban, hogy az RTX 5070, 5070 Ti és 5080 kedvezményes összegért elvihető lesz, ugyanis érkezik a polcokra az RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super és RTX 5080 Super.

Ha nem okoz gondot a külföldi rendelés, akkor az Amazon Prime Day egy jó időszak lehet arra, hogy lecserélődjenek a perifériák. A karácsonyi őrület és az újévi készletkisöprés szintén figyelmet érdemel, ahogy vannak izgalmas ballagási akciók is.

Aki azt állítja, hogy pontosan tudja, mikor és mennyivel lesznek olcsóbbak az alkatrészek, az vagy hazudik, vagy olyan belsős információi vannak az iparági mozgásokról, hogy azokat nem tárhatná a nyilvánosság elé. A tájékozódás elengedhetetlen, de a Black Friday, karácsony, újév és Prime Day négyese szinte mindig tartogat kellemes meglepetéseket, ezért ezekre a napokra erősen ajánlott előkészülni a malacpersellyel.