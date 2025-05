Marco Rossi lehet a Lazio edzője, meglepő hír jött Olaszországból

Új edzőt keresnek a Lazio élére, miután a hajrában lefékezett rómaiak Marco Baroni vezérletével csak a Serie A 7. helyén végeztek. Sokáig esélyesek voltak a Bajnokok Ligája-indulásra is, ehelyett végül lemaradtak minden nemzetközi kupaszereplésről. Korábbi trénerük, Delio Rossi a TuttoMercatoWeb cikkében elemezte a helyzetet, és a szóba jöhető jelöltek között említette a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, Marco Rossit is.

Marco Rossit egy tapasztalt olasz edzőkollégája említette a Lazio jelöltjei között Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A favoritok persze mások, kivált, miután Marco Rossi éppen a közelmúltban hosszabbított szerződést 2030-ig a Magyar Labdarúgó Szövetséggel.

Névrokona szerint Marco Rossi is képben lehet a Laziónál

A legfrissebb hírek szerint a tavaly tavasszal menesztett Maurizio Sarri visszatérésére van a legnagyobb esély a Laziónál. Szóba jöhet még az Ajax-tréner Francesco Farioli, a Milan-legenda Gennaro Gattuso, és a Juventusnál megbukott, de továbbra is tehetséges szakvezetőnek tartott Thiago Motta kinevezése is – Delio Rossi utóbbit favorizálná, de olasz-magyar kapitányunk nevét is bedobta.

– Függetlenül attól, hogy mennyire kedvelem Gattusót, Thiago Mottát látom jó megoldásnak a Laziónál. Játékosként és edzőként is jelentős múlttal rendelkezik, jól teljesített Genovában és a La Speziában, nem beszélve a Bolognával töltött nagyszerű évéről. A Juve túl nagy lépés volt neki, de éppen ezért most nagyon szeretne bizonyítani. Biztosan motivált lenne a rosszul sikerült szezonja után. Farioli is egy lehetőség, fiatal és kevesebb tpasztalattal rendelkezik, de mindenképpen érdekes lehet.

Véleményem szerint Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is jó edző.

Sarri? Megérzésem szerint ő inkább a Fiorentinánál fog kikötni – sorolta a Lazio-kispadra esélyes jelölteket Delio Rossi, aki a római klubon (2005-09) túl többek között az Atalanta, a Fiorentina, a Bologna és a Sampdoria edzőjeként is dolgozott (a genovai klubnál játékosa volt Laczkó Zsolt, aki nemrég még Marco Rossi stábtagja volt a magyar válogatottnál, előtte pedig játszott az olasz trénerrel 2017-ben bajnokságot nyert Honvédban is).