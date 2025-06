/„Ki és honnan?” vs. „Üdv a családodban” – Felemásan fogadták Pécsi Ármint a Liverpoolnál

Még a magyar futballrajongók számára is óriási meglepetést jelentett, nemhogy a Liverpool-szurkolóknak, hogy Pécsi Ármin személyében 20 éves magyar kapust igazolt az angol bajnokcsapat. A már korábban megszerzett grúz posztriválisa, Giorgi Mamardasvili (Valencia) és a holland jobbhátvéd Jeremie Frimpong (Leverkusen) után tehát az NB I-ben ezüstérmes Puskás Akadémiától érkezett Szoboszlai Dominikék harmadik nyári erősítése. A világhálón ezrével sorjázó kommentek alapján felemásan fogadták a hírt a Vörösök hívei.

Pécsi Ármint eleinte kétkedve fogadták, de azóta már belopta magát a Liverpool-szurkolók szívébe Fotó: liverpoolfc.com

Az öt évre Liverpoolba szegődött, magyar U21-es válogatott Pécsi Ármin szombati aláírása után közvetlenül – a kötelező udvarias megnyilvánulásokon túl – még túlsúlyban voltak a csalódott vagy értetlenkedő, ironizáló hozzászólások: "Ki és honnan?"; "Tényleg még egy kapus kellett?!"; "Micsoda erősítés!"; "Megnyertük a bajnokságot, erre találomra igazolgatunk"; "Napra pontosan 12 évvel Gulácsi távozása után, végre kihevertük"; "Inkább Wirtzet és Kerkezt jelentenétek már be!".

Ronaldo, Yamal, Messi... és Pécsi Ármin

Aztán, ahogy apránként többet is megtudtak az Alisson Becker és Mamardasvili mellé igazolt magyar tehetségről, úgy fordult át a közhangulat. Kiderült például számukra, hogy Pécsi nemrég felkerült a legjobb Európában játszó 21 éven aluli labdarúgóknak kiírt Golden Boy-díj 100 fős listájára (a 47. helyre, míg ugyanott Dárdai Bence a 72.); aztán elkezdtek özönleni a videók a legnagyobb védéseiről és a statisztikáiról. A Transfermarkt futballportálon végzett keresések alapján

Cristiano Ronaldo, Franck Ribery, Lamine Yamal és Lionel Messi után Pécsire voltak az ötödik legtöbben kíváncsiak.

Akkor zárták azonban végképp a szívükbe a liverpooli drukkerek, amikor kiderült, hogy Pécsi Ármin lélekben kisgyerekkora óta közéjük tartozik (ahogy ügynöksége, az EM Sports kommentálta a nagy hírt: "Mindig is a velejéig igazi vörös volt. Most már hozzájuk is tartozik"). Korábban szurkolóként is járt az Anfielden, de ami a legnagyobb sikert aratta, az Instagramon posztolt gyerekkori képe Liverpool-mezben, hozzáfűzve: "Álmodj tovább". Ez futótűzként terjedt az internetes fórumokban.