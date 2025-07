Nem tűrte tovább: kidobta a nagymamát, mert összetörte fia álmát

Egy amerikai apuka a Redditen mesélte el a felháborító történetet: 14 éves fia szenvedélyesen szeret sütni, tehetséges is benne, ráadásul még egy kis zsebpénzt is keres vele. „Először csak egyszerű kekszekkel kezdte, de ma már kenyeret, pitét, sőt tortákat is készít” – írta az édesapa. A fiú sütőszenvedélyét azonban a nagymama kezdettől nem nézte jó szemmel. „Nem érti, hogy milyen fiú szeret ‘lányos’ dolgokat csinálni” – panaszkodott az apa. A helyzet odáig fajult, hogy amikor a nagymama vendégségben járt náluk, egyszerűen kidobta a fiú sütőeszközeit, mondván, „itt az ideje valami normális hobbit találni”.

A fiú sütőszenvedélyét azonban a nagymama kezdettől nem nézte jó szemmel. Fotó: YANNA2560

A fiút összetörte, hogy a nagymama megsemmisítette szeretett eszközeit, köztük egy kézi mixert, mérleget, mérőedényeket és formákat, összesen mintegy 70 ezer forintnyi értékben. Az apa viszont nem hagyta annyiban: felszólította az anyját, hogy azonnal kérjen bocsánatot, és pótolja a tönkretett felszerelést. A nagymama erre sem volt hajlandó, ezért a férfi határozottan közölte: távoznia kell, írja a People.

Nincs több esély: a nagymama nagy hibát követett el

„Amit túl sokáig hagytam, az az, hogy folyamatosan tiszteletlenül bánt a fiammal. Nincs több második esély” – írta a feldúlt apuka.

A történet végén a nagymama elment, de a férfi most támadásokat kap mostohaapjától is, aki szerint „rosszul bánik az anyjával”. A közösségi oldalon viszont tömegek álltak ki mellette: „A fiad hobbija értékes, a nagymamád viszont tiszteletlen és kártékony volt. Jól tetted, hogy kiálltál mellette” – írták a kommentelők.