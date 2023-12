Felismered? Pamela Anderson 56 évesen szexibb, mint valaha

Pamela Anderson egy igazi legenda! A Baywatch szőke bombázója férfiak millióinak szívét rabolta el, és mennyi embert kötött a televízió elé, hogy láthassák, hogyan fut lassított felvételen. A C. J. Parkert alakító színésznő beírta magát a televíziózás történelmébe, és bár a szappanopera véget ért, a szőke ciklon nem panaszkodhat.

Pamela Anderson a világ egyik legdögösebb színésznője / Fotó: FREDERICK M. BROWN

A modellként is dolgozó színésznő most egy új videót tett közzé közösségi felületén. Most 56 éves, és jelenleg egy otthonfelújítási műsorban szerepel. Bár még mindig aktívan dolgozik, nagyon szeret néha visszavonulni, és otthona magányában lenni. Kiemelte, hogy otthon soha nem visel sminket, és úgy gondolta, hogy most a nagyvilágnak is megmutatja, hogy milyen az arca tisztán, smink nélkül. Éppen ezért egy videót tett közzé, amelyben bemutatja, hogy milyen otthon egy nyugalmas napja, és hogy hogyan ápolja magát.

A videó alatt csak úgy záporoznak a gratulációk, és mindenki megírja a színésznek, hogy milyen nagy bátorságról árulkodik ez a merészség, és hogy smink nélkül is gyönyörű.