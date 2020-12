Zsédának meg kellett tanulnia megmutatni a frivol oldalát

Száraz Dénes: Szeretem azt a fajta szabadságot, amikor nincs más dolgom, csak menetelni a hegyek közt, és nem kell időre csinálni semmit.







© Bors-archív

Trokán Péter: Hál’ istennek nincs olyasmi, amit nagyon szeretnék és nincs, vagy nem éltem meg.







© Dombóvári Tamás

Johnny Depp: Nem az én ötletem volt a filmsztárkarrier, nem is akartam színész lenni, nem is tanultam ezt a szakmát. Lélekben mindig is megmaradtam zenésznek.







© AFP

Palya Bea: Falusi lányként élő emlékem van a földről, így könnyű volt megalkotnom a mondást, hogy a tehénszaros földből nő a legszebb virág.







© Bors-archív

Balázs Andi: Szerepálmom nincs, emberálmaim vannak, olyan emberekkel lenni a színpadon, akikre tátott szájjal tudok felnézni.







© Bors-archív

Zsédenyi Adrienn: Bennem mindig is élt ez a bátor, frivol nő, csak nem mindig tudtam megmutatni. Meg kellett tanulnom, hogyan kell.







© Bors-archív

Thuróczy Szabolcs: Legalább egy-két részt minden magyar sorozatból megnézek. Képben akarok lenni. A jó borszaküzlet eladója is ismeri a borokat.