Zavarba jött az erotikus jelenetektől Győrfi Dani

Úgy fest, hogy nem sokat köl- töttek a stylistok ruhára, a női szereplők újra szexi villantásokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Osvárt Andrea és Lissák Laura is nagyot villantott szombat este. Győrfi Pál büszke versenyző fiára.

A Dancing with the Stars című szuperprodukció a hatodik adásához, vagyis a verseny feléhez érkezett, melyben sikerült a műsorkészítőknek produkciókban és jelmezekben is magasra tenniük a lécet. Táncos legyen a talpán, aki a szombati, erotikától felforrósodott hangulatot tovább tudja fokozni . Osvárt Andreán alig volt ruha a produkciója alatt. Az ő nevéhez köthető az est legerotikusabb villantásainak egyike.







Osvárt Andrea hatalmasat villantott. A gyönyörű modell táncos partnere, Suti András oldalán szó szerint szárnyal, amióta felépült a koronavírusból

A szexi versenyben nem maradt le Győrfi Dani és Stana Alexandra sem, a páros tánca közben nyugodtan kitehette volna a TV2 a 18-as karikát, úgy érintették egymást, mint két szerelmes . Dani édesapja, Győrfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondja, ugyan még nem látta szerencsére ilyen helyzetben a fiát,

már rég túl vannak azon a ponton, amikor egy szülő rá­döb­ben, hogy a kisfiúból bizony felnőtt férfi lett.







Győrfi Dani és Stana Alexandra nem maradt le a szexi versenyben © TV2

– Danival kapcsolatban már régen túl vagyok a „felnőtt lett a gyerekből” sokkon. Évek óta stabil kapcsolatban él, és a párjával, akit nagyon szeretünk, mindig az érett férfi szerepében látom, úgyhogy megszoktam már – mondta a Bors megkeresésére Győri Pál, majd hozzátette: – Tudom, hogy tényleg nagyon zavarba jött attól a helyzettől, hogy egy másik nővel kerül a tánc kedvéért erotikus közelségbe, mert ő egy tiszta lelkű, mély érzésű fiú . Úgy látom,

sokkal komolyabban veszi az ilyesmit, mint én annak idején, huszonévesen .

Azt szokták mondani, hogy a mai fiata­lok egyre felelőtlenebbek, de ez szerintem nem igaz, nagyon sok pozitív példát tudok magam körül és az ifjú Győrfi viselkedése is ezt mutatja.Továbbra is azt látom, hogy Dani fiam a műsor minden pillanatát élvezi, és hétről hétre igyekszik kihozni magából a maximumot. Örülök, hogy ez ilyen jól sikerül is neki.