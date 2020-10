Visszafogadta megcsalt felesége Lajsz Andrást

Öt év vezeklés után hazatérhetett érdi otthonába Lajsz András. A 62 éves koktélkirály pécsi üzletének betett a koronavírus, nem volt hova mennie, de végül a z évekkel korábban megcsalt felesége megmentette az utcára kerüléstől a több infarktust is túlélt Lajszt, aki most egy újabb esélyt kapott az asszonytól.

Az eleje nem volt könnyű, de egy szavam nem lehet, visszatérhettem oda, ahol 30 évet éltem. Mindent megérdemlek, mert csúnyán megbántottam

– ismerte el a Blikknek Lajsz András, aki három évvel ezelőtt úgy felbőszítette volt nejét, Zsuzsát, hogy az akkori közös éttermük Facebook-oldalán pakolt ki a titkos üzenetváltásokról, ami férje és fiatal, szemrevaló pincérnője között zajlottak.







© Bors