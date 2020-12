Virtuális szexszel elégül ki Miley Cyrus

Hiába szingli augusztus óta, mégis kielégítő a szexuális élete Miley Cyrusnak. Míg a legtöbb embernek az ismerkedés is gondot okoz a járvány alatt, a 28 éves énekesnő a szexet is virtuálisan oldja meg, amiről a SiriusXM rádióműsorában mesélt.

Rengeteget szexelek FaceTime-on keresztül. Ez a legbiztonságosabb módja, így biztos nem kapom el a koronavírust. Nem akarok semmi olyat csinálni, ami felelőtlen rám vagy másokra nézve. Egyszerűen nevetséges, hogy az emberek mennyire nem tartják be az előírásokat egymás egészségének érdekében – mondta Cyrus.







Miley Cyrus szexuális élete a járvány alatt is kielégítő © AFP