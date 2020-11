Újra megműttette melleit Zimány Linda - lecserélte az implantátumot, amit még Dzsudzsák párjaként helyeztek be neki

Újabb mellműtéten esett át Zimány Linda, aki tíz év után kicseréltette az implantátumait. A jogász-modell saját Instagram-oldalán számolt be arról, hogy az operációt követően már otthon lábadozik, és várja a héten esedékes kontrollt.







Zimány Linda ismét kés alá feküdt © Bors Archív

Az első mellműtétem kicsivel több, mint 10 éve egy nagyon sokszor átrágott, gondosan megfontolt döntés volt az életemben és soha nem is bántam meg, sőt dr. Krasznai Zsoltnak köszönhetően annyira szép és természetes lett, hogy több, mint 10 évig tökéletesen a testem része volt és imádtam. Nyilvánvalóan ezt akkoriban meg is beszéltük Zsolttal, hogy az implantátumot 10 év elteltével majd “illik” kicserélni, hiszen neki is fontos az én egészségem, és a testem is sokat fog változni ez alatt az idő alatt - írta bejegyzésében Zimány Linda. Hozzátette, bár az implantátumok még mindig tökéletesek voltak, megértek a cserére.

Egyik követője úgy emlékezett, Lindának ez már a harmadik mellműtétje, amihez egy másik hozzászóló is csatlakozott.

"Linda, én is arra emlékszem, hogy amikor D. Balázzsal együtt voltál, nyilatkoztad, hogy egy szerelmes nő mindig tetszeni akar... és volt valami korrekció-javítás. Nem tudtalak pontosan idézni, de nem emlékszel erre?" - írta a rajongó.

Ez 10 éve volt kb., akkor voltunk együtt. De ilyet nem nyilatkoztam, akkor volt az első mellműtétem, amikor vele voltam egyébként előtte

- válaszolta a modell.