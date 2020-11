Tóth Dávid: Ki se tudtam mászni az ágyból

Szomorú bejelentéssel kezdődött a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja. Kiderült ugyanis, hogy Tóth Dávid is megfertőződött a koronavírussal, ezért ki kell hagynia az adást. A kajakosnak szerencsére mára sikerült legyőznie a betegséget .









„Influenzaszerű tüneteim voltak, így kezdődött minden. Azt hittem, megfáztam! Két napig hőemelkedésem volt és kínzó fejfájás gyötört. Akkor kezdtem el gyanakodni, amikor

valami elképesztően durva levertség kerített a hatalmába, ki se tudtam mászni az ágyból,

tizenhat órákat aludtam” – mondta a Ripostnak Dávid, aki teljesen egyedül vészelte át a nehéz időszakot.

A szüleire szerencsére ekkor is számíthatott, rendszeresen vittek neki ebédet vagy vacsorát, amit az ajtóban adtak át.