Tilla kiderítette, hogyan küzdenek meg a papok mindennapi vágyaikkal és indulataikkal

Új arcokkal és új főcímmel indult újra Till Attila kultikus portréműsora, a Propaganda. A 18 éve, szezononként látható mozgó-talkshow kezdetektől a magyar kultúra jövendőmondó kristálygömbje, azokat hozza helyzetbe, akikre most és a közeljövőben érdemes lesz odafigyelni.

Kétféle izgalmas ember létezik: aki már szerepelt a Propagandában és aki majd fog...! - mondta műsoráról Tilla.

Till Attila Pulitzer-emlékdíjas sorozata 2002 óta több száz fontos és érdekes embert mutatott be a kultúra minden szférájából.







A műsorban a reflektorfényben élő, népszerű művészek, sportolók és közéleti szereplők mellett olyan kevésbé ismert, különleges személyiségek is bemutatkoznak, akiknek munkássága, életstílusa szintén rendkívül izgalmas, és sok esetben példaértékű.







A 2019/2020-as őszi-téli válogatás most csütörtöki adásában 23.20-tól Baán Izsák bakonybéli bencés szerzetest ismerhetik meg a nézők, aki többek között arról is beszél Tillának, hogyan küzdenek meg a papok mindennapi vágyaikkal és indulataikkal. A szerzetesek világa messzinek tűnik a modern ember szemszögéből, pedig ők is hús-vér emberek: futni járnak, közösen főznek és filmeket néznek.







A műsor új arculatát László Péter drónpilóta, és az Airplan stúdió készíti.

