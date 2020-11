Születésnapi köszöntőből írt slágert Kanye West – videó

Azt tudjuk, hogy Kanye West igencsak problémás figura: ha épp nem az amerikai elnökválasztáson indul, akkor épp a Grammy-díját vizeli le vagy Jurassic Parkot csinálna Ugandából. Az azonban elvitathatatlan, hogy elemében van, ha slágereket kell írnia.

Persze néha őt is elkerüli az ihlet – árulta el felesége, Kim Kardashian, aki Kanye tízéves, Lost In The Word című dala kapcsán emlegette fel, hogy a számban hallható rapbetétet férje eredetileg neki írta versként a harmincadik születésnapjára.

A lapozgatós poszt második-harmadik diáján látható a szülinapi köszöntő:

Itt pedig a belőle írt dal hallható: