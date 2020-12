Sosem látott, intim családi felvételek kerültek elő a luxusfeleségről - videó

Yvonne Dedericket és lányát, Catherine-t a Feleségek luxuskivitelben című nagysikerű sorozatból ismerhette meg a közönség, a most 23 éves lány a szemünk előtt cseperedett felnőtté és profi énekessé. Catherine, Mardoll művésznéven alkot, készít dalokat, és most egy új dallal rukkolt elő.







Anya és lánya - Nagyon szoros köztük a kapcsolat © Yvonne Dederick

A ”Sorry Mom” című nótája egy tinédzser vallomása a szülei felé, a hozzá készült, családi, privát videókból összevágott klip témája pedig olyan megindító, hogy nem lehet, csak lélegzetvisszafojtva végignézni .

Az új szerzeményre nagyon büszke Yvonne is, az édesanya ezekkel a szavakkal osztotta meg a dalt az Instagram-oldalán:

Nagyon sokat jelent nekem ez a szám, amit a lányom írt. A videó a családi életünkből készült. Szeretném veletek megosztani.

A kisfilmben Catherine kislányként szerepel, ott vannak vele a testvérei, és az édesapja is, illetve az anyukája... Ezeket a felvételek eddig csak szűk családi körben láthatta bárki is, most azonban közkinccsé tették.