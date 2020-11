Rajongói vérplazmájukat ajánlják fel Balázs Fecónak - Intenzív osztályon küzdenek az életéért

A Retro Rádió szerda délutáni adásában aggasztó hír látott napvilágot a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar énekesről, Balázs Fecóról. Barátja, DJ Dominique azaz Várkonyi Attila ugyanis bejelentette: a zenészlegenda koronavírusos lett, s intenzív osztályon fekszik. Lapunk további részleteket is megtudott Balázs Fecó jelenlegi állapotáról, akiért minden túlzás nélkül egy ország imádkozik.







Szerdáról csütörtökre annyi a jó hír – mert most ennek is örülni kell –, hogy nem romlott Fecó állapota. Továbbra is mély- altatásban van, lélegeztetőgépre kapcsolva, de stabil az állapota. Jelenleg az immunrendszerét erősítik, s a barátaitól több vérplazma-felajánlás is érkezett számára – tudtuk meg Dominique-től, aki egyike volt a felajánlóknak. A koronavírus-fertőzésből kigyógyult lemezlovas vérplazmája ugyanis gazdag a vírus ellenanyagában, amivel jó eséllyel legyőzhető a fertőzés. De a rádiós legnagyobb bánatára kiderült, ő mégsem adományozhat barátjának.







DJ Dominique a Borsnak: szerdáról csütörtökre annyi a jó hír, hogy nem romlott Fecó állapota © Facebook

– Fecó feleségével, Imolával körbejártuk a dolgot, de bizonyos okok és jogi gátak miatt én nem adhatok Fecónak vérplazmát – komorodott el egy pillanatra a DJ, aki megnyugodva hozzátette, más kolléga, barát viszont segíthet az énekesen, s meg is teszik. Lapunk úgy tudja, a mesterséges kómában fekvő énekeshez a felesége és fia sem mehet be, csak telefonon tájékoztatják őket a zenész állapotáról.

Bevallom, minden reggel görcsbe ugrik a gyomrom, milyen hírre kelek. Félek megnézni ki és mit írt, s Imolát is félve hívom, de hi-szem, hogy léteznek csodák, és azt is, hogy túl a gyógyszereken és a lelkiismeretes orvosi ellátáson, egy ország szeretete gyógyíthat. Le a kalappal a magyar sajtó előtt, amilyen tisztelettel, becsülettel állnak Fecóhoz, és az emberek, rajongók előtt is, akik elképesztő összefogással és rengeteg imával fohászkodnak érte. Példaértékű, ami történik, ennek segítenie kell – csuklott el egy pillanatra a DJ hangja, aki még pár héttel ezelőtt alig tudta megnyugtatni barátját, Fecó ugyanis őrült mód hiányolta a színpadot és a közönségét. – Odafigyelt, elővigyázatos volt a vírus miatt, de egyáltalán nem félt tőle, inkább azért szorongott, hogy nem mehet sehova, nem koncertezhet. Sokat beszéltünk erről. Aztán múlthét szombaton felhívott, hogy elkapta... Gyenge volt a hangja, de még ő maga, a saját lá-bán ment be a kórházba, másnap, a következő hívást viszont már Imolától kaptam, s azóta is vele beszélek. Várom a napot, hogy újra Fecó szóljon bele a telefonba...