Pizzafutárnak állt unokájával Bódi Guszti

Futárként keresik a kenyerüket Bódiék. Guszti, a család feje úgy gondolja, ebben nincs semmi szégyellnivaló, hiszen az egész életükben becsülettel dolgoztak, és nem szeretnék felélni a megtakarításukat. Így ő maga is kisegíti a munkában unokáját.

Hónapok óta tombol a koronavírus-járvány, a jelenlegi helyzet mélyen érinti a szórakoztatóipart, a művészek, zenészek nagy részének egyáltalán nincs bevétele. A Bors nem egyszer írt már olyan hírességről, aki jelenleg civil szakmát űz. Gondoljunk csak az asztalosként dolgozó Varga Ferire, a vérszállító Buch Tiborra vagy a maszkot áruló Xantus Barbarára. Ebbe a sorba csatlakozott most a Bódi család is.

Van némi megtakarításunk, de azt nem szeretnénk elherdálni. Az unokám bejelentette, hogy jelentkezik az egyik ételkiszállító céghez futárnak, mi pedig áldásunkat adtuk a tervére, mi több, én magam is rendszeresen segítek neki, hiszen sajnos bőven van szabadidőm

– mondta a Borsnak Bódi Guszti, aki kifejezetten büszke a fiúra.







Bódi Guszti fiatalabb korában sokat segédkezett építkezéseken © Bors

– Közölte, hogy szeretne sa­ját pénzt keresni, hogy ne kelljen a szüleiktől vagy tő­lem kérnie. Mindig is arra neveltük, hogy húszévesen nem ülhet otthon – magyarázta a mulatós zene királya, aki személyesen is segít felnőtt unokájának.

– Van, hogy akár 9–10 órát is az utcán kell töltenünk, de addig is együtt vagyunk. Ha például az unokám egy környéken több címet kap, akkor beülünk a kocsijába, és miközben ő az egyik házba becsenget, én viszem ki az ételt a másikba. Baseballsapkát és maszkot is viselek, de ha felismernek, na­gyon örülnek nekem – mo­solygott a családfő, aki annak idején maga is végzett fizikai munkát.

A zenei karrierem előtt már 14 évesen kőművesek mellett dolgoztam. Egész nap becsülettel cipeltem a maltert és téglát. Az én időmben nem lehetett válogatni. Ehhez képest az ételkiszállítás könnyebb elfoglaltság.

A kereseti lehetőség futárként azon múlik, hogy hány címet sikerül teljesítenünk. Van olyan nap, hogy 20–22 ezer forintot is megkeresünk, a pénz pedig természetesen az unokámé. Nekem már az is jó, hogy együtt lehetek vele – fejezte be az énekes.