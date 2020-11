Öttagú családon segítettek Stohl Andrásék

Hétfőn új részekkel és új műsorvezetővel folytatódik a TV2 megható pillanatokkal teli sikerműsora, az Újratervezés. Az első részben egy ötgyermekes anyának segít az építőcsapat.

Újra érdemes előkészíteni a zsebkendőket, mert megható pillanatokban biztosan nem lesz hiány az Újratervezés első részében. Olyan családot ismerhetünk meg, amelynek szívszorító a története. A műsorban olyan jelentkezők lakását, házát újítja fel egy profi csapat, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy szebbet, komfortosabbat varázsoljanak a lakhelyükből.

Ördög Nóra helyét – akinek televíziós elfoglaltságai miatt nem maradt ideje forgatni – Kárpáti Rebeka veszi át Stohl András oldalán. A színész-műsorvezetőt mindig megrázzák a nehéz sorsú családok történetei.

Nem mondom, hogy könnyű lesz, és mindig arra döbbenek rá, hogy kinek mi adatik. Van, aki az életében rengeteg fájdalmat, szenvedést kap, de a műsor azt is megmutatja, hogy ebből is ki lehet jönni

Az anyuka belevágott a falusi csok-ba, de a ház csak félig készült el, mert elfogyott a pénze. Konyhán dolgozik kisegítőként, mellette esti gimnáziumba jár, jövőre érettségizik, együtt a 17 éves lányával, és szeretne főiskolára is menni. Rengeteget dolgozik a gyerekeiért, akiket imád, és mindent megtenne értük. Csak az élteti, hogy nekik jobb legyen. Azért szeretné a házat is rendbe tenni, hogy a gyerekeinek legyen egy normális otthona. Nagyon sokat költöztek, vándoroltak, és most úgy érzi, végre van egy biztos pont, ami az otthonuk.

Mindig megható, amikor a család szembesül azzal, hogy talán most minden megváltozik. Sokféleképpen szoktak reagálni az emberek, vagy kitörő örömmel vagy azonnali sírással, zokogással, de számomra mindig az a legmegdöbbentőbb, amikor elnémulnak, meg sem tudnak mukkanni

– mondja András.

– Az Újratervezés mindig óriási élmény volt számomra, minden egyes rész, minden család kü­lön fejezet, külön történet. Nagyon várom.

Az Újratervezés új részét 22.40-től láthatják a nézők a TV2 műsorán.