Ők lettek a királyi család kegyvesztettjei: még a karácsonyi üzenetből is kimaradtak – videó

II. Erzsébet asztalán idén csak egyetlen fotó díszelgett.

II. Erzsébet asztalán idén csak egyetlen fotó díszelgett.

Ahogy minden évben, II. Erzsébet királynő idén is karácsonyi üzenetet intézett a britekhez, amelyben az uralkodó azt hangsúlyozta,

senki sincs egyedül a koronavírus-járvány idején.







A királynő idei karácsonyi beszédében csak Fülöp herceg fotójának jutott hely az asztalon © AFP

A királynő beszédét most is a windsori kastélyban rögzítették, az előző évekkel ellentétben azonban csak egyetlen fotó díszelgett Erzsébet dolgozóasztalán, méghozzá Fülöp hercegé. Az uralkodópár a járvány miatt kénytelen volt szakítani a hagyományokkal, és kettesben tölteni az ünnepeket, erre utal az edinburgh-i herceg képe is a királynő asztalán.

II. Erzsébet beszéde közben felvételeket mutattak a királyi család tagjairól, többek között a trónörökös Károly hercegről és Kamilla hercegnéről, illetve Vilmos hercegről és feleségéről, Katalinról.

A videókon azonban sehol sem látni az Amerikában élő Harry herceget és Meghan Markle-t, akik a család többi tagjához hasonlóan igyekeztek kivenni a részüket a járvány elleni harcban, például ételt osztogattak a rászorulóknak. A sussexi hercegi pár már tavaly karácsonykor is lemaradt a családi fotókról.

A montázsban Harryékhez hasonlóan nem kapott helyet a szexbotrányba keveredett András herceg sem – ám az ő lehagyása koránt sem meglepő.

Kamu királynő akasztotta ki a briteket

Mialatt a BBC a királynő beszédét készítette elé, egy másik brit csatorna, a Chanel 4 is elkészült a maga királynői beszédével. A deep fake nevű számítógépes technológiát segítségül hívva kamu karácsonyi köszöntést hoztak össze, amin az álkirálynő rögtön azzal nyit: Míg a BBC-n a számba adták a szavakat, itt végre kimondhatom, amit akarok.

Mondanunk sem kell, a britek alaposan kiakatak a viccvideón, amit egyébként még véletlenül sem lehet összetéveszteni az eredetivel - már csak azért sem, mert ebben az álkirálynő a végén táncra percdül!