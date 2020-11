Nem túl jó, unalmas is, mégis tudjuk, mit fog hallgatni idén karácsonykor Michael Bublétól - Videó

Hova ez a sietség? – kérdezhetnénk, de végül is már csak 44 nap van karácsonyig, és addig pedig be kell magolnunk az új ünnepi sláger szövegét, hogy hiba nélkül tudjuk ordítani a kocsiban: Cuddle Up, Cozy Down Christmas! Feltéve, ha el nem alszunk közben.

2020.11.10. 15:30 Bors





