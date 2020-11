„Nagyon beteg voltam” – Kautzky Armand is átesett a koronavíruson

Kautzky Armand is átesett nemrégiben a koronavíruson. Magyarország egyik legismertebb szinkronhangja néhány napja töltötte be 56. életévét és ugyan nem igazán szokott megemlékezni a nagy napról, most még jobban elfordítja a fejét, ugyanis a koronavírus az ő életére is rányomta a bélyeget.







© DFP

Én is elkaptam a koronavírust nemrégiben, és nagyon beteg voltam. Az egészet otthon vészeltem át, egy hétig lázas voltam, ki voltam ütve. Utána a következő héten próbáltam magamhoz térni. Szerencsére most már meggyógyultam és semmi maradandó károsodást nem szenvedtem

– mondta az AC Newsnak a színész, aki ennek fényében töltötte a születésnapját is, majd arra is kitért, hogy igazából örül is annak, hogy nem kell kimozdulnia az otthonából.

– Eleve egy otthon ülős típus vagyok, és a szinkronmunkákat itthonról is el tudom végezni. A színház persze hiányzik. Benne van a pakliban, hogy ez az év már rámegy a pandémiára, és örülhetünk, ha nem tavaszig fog kitartani. Az már nagyon drámai lenne.