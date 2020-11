Most érkezett: Gór Nagy Mária is elkapta a koronavírust

Gór Nagy Mária 73 évesen is fiatalokat megszégyenítő energiával veti bele magát a mindennapokba, ami köszönhető annak is, hogy mindig odafigyelt az egészségére. Most azonban egyáltalán nem volt jól az elmúlt hetekben. Az AC News ugyanis megtudta, hogy a fertőzés őt is elérte.

– Nem tudok mostanában foglalkozni a színitanodám tinédzserekkel foglalkozó részével, mert én is elkaptam ezt a fránya Covidot. Már kezdek kijönni belőle, holnap csinálják az új tesztemet. Persze még nem vagyok tökéletes állapotban, nagyon komolyan kell venni ezt a vírust, nem kívánom senkinek azt, amit átéltem. Körülbelül másfél héttel ezelőtt lettem beteg, nem is igazán merek még kikelni az ágyból – nyilatkozta a portálnak a Jászai Mari-díjas színésznő.







– Nem éreztem sem szagokat, sem pedig ízeket. Enni sem tudtam, annyira fájt mindenem. Magas lázam volt, csak inni bírtam. Még a fejem is fájt, ami azért különös, mert sosem volt ilyen, még csak beteg sem voltam. Most itthon lábadozom, kórházba semmiképp nem akarok menni, nem akarok én ott meghalni – számolt be tüneteiről Gór Nagy Mária.

A színésznőről családja gondoskodik.