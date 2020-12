Milliókat ajánlott egy férfi Tóth Andi testéért - szexi fotók

Miért gondolják, hogy engem meg lehet vásárolni? Azért, mert néha kiteszek a közösségi oldalamra egy-egy szexibb fotót? Na és? Attól még nem vagyok útszéli! – háborog a 21 éves énekesnő, aki a beszólásoknál sokkal több dicséretet kap egy-egy fotója után.

A divatszakma is felfigyelt a 21 éves énekesnőre, aki modelleket megszégyenítő profizmussal pózol a fotósok kamerája előtt. Tóth Andi ezúttal dominának öltözve csavarta el a rajongói fejét, akik nem győzik magasztalni a fiatal sztárt.







Tóth Andi saját bevallása szerint könnyen azonosult a vadabb ruhadarabokkal © Kniezl Flóra (Flor Florance photography)

Nagyon élveztem a fotózást, már csak azért is, mert a ruhák stílusa igen közel áll hozzám. Szeretem a vadabb dolgokat, most igazán dögös lehettem, úgyhogy tökéletesen elégedett vagyok a végeredménnyel – meséli a Borsnak Tóth Andi, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott. – Nem vagyok hozzászokva a dicséretekhez. Általában a nagyközönség céltáblája va­gyok, de most annyi bókot kaptam, mint még soha. Persze azért a pocskondiázó üzenetek sem maradtak el, hogy kint van mindenem és csak mutogatom magamat, de nem érdekel. Szerintem nagyon ízléses lett a fotósorozat, egyébként sem vállalnék olyan munkát, ahol meztelenkedni kell. Legfeljebb fehérneműset, bikiniset, de semmi pénzért nem vetkőznék le teljesen, mert az már nem én vagyok – vallja a fiatal énekesnő.







© Kniezl Flóra (Flor Florance photography)

Szexi fotói miatt a fiatal énekesnő néha olyan helyzetbe kerül, mint Demi Moore a Tisztességtelen ajánlat című filmben, de ő egy percig sem érez csábítást.

Volt már olyan férfi, aki több millió forintot ajánlott a testemért, de előfordult az is, hogy egy futár tett tisztességtelen ajánlatot. A férfiak gyakran hiszik azt, hogy 1-2 merészebb fotó vagy megjelenés, ami nem mellesleg általában a munkámhoz kapcsolható, már felhívás keringőre. Elfelejtik, hogy egy nő a saját maga kedvéért is öltözködhet csinosan. Nem a férfiaknak akarok tetszeni, hanem saját magamnak.





A Tisztességtelen ajánlat címû filmben Robert Redford és Demi Moore © IMDB

Andi kíméletlenül kritikus magával szemben, most mégis maradéktalanul elégedett a külsejével.

– A lábaim elég vaskosak és a karom is hamar megereszkedik, ha nem figyelek oda magamra. Legtöbbször elégedetten vagyok magammal, de nap mint nap azon dolgozom, hogy jó formában legyek. Ha tehetem, mindennap elmegyek edzeni és bokszolni, mert az nemcsak az állóképességemet fejleszti, hanem stresszlevezetésnek sem utolsó.







A 21 éves énekesnô tökéletes testéért több millió forintot is fizetett volna valaki © Kniezl Flóra (Flor Florance photography)

Bár továbbra is elsősorban az éneklésnek él, a Sztárban sztár közönségkedvence egyre több felkérést kap modellként is. A fotós Kniezl Flóra csak jó emlékeket őriz Andiról.