Mi történt? Durva diétára fogták Victoria Beckhamet

Victoria Beckham egyik szenvedélye, a halfogyasztás oda vezetett, hogy vére mára veszélyes mértékű higanyt tartalmaz. A higanymérgezés igen veszélyes az emberi szervezetre.

A mindig irigylésre méltóan karcsú pop- és divatikon épp annak köszönheti kirobbanó formáját, ami most az egészségét veszélyeztette : az, hogy leginkább halakon és zöldségeken él. Az énekesnőből lett divattervező azonban most kénytelen változtatni étkezési szokásain, ugyanis kiderült vérében határértéken felüli mérgező higany található – írta meg a Daily Mirror.

A 46 éves, ám még mindig bombaformában lévő Victoriát a tavalyi tesztek után arra figyelmeztették, hogy csökkentse halfogyasztását, ugyanis azok nagyban emelik a szervezetben a mérgező higany szintjét . A The Sunnak egy forrás arról számolt be, hogy az egykori Spice Girls-tagnak egy orvosi beavatkozáson is át kellett esnie, amivel a máját tisztították meg a veszélyes méreganyagtól.

Most ragyogóan érzi magát, karcsúbb és fittebb, mint valaha.

Még a mértéktelen halfogyasztás is veszélyes lehet A halak, különösen a tonhal, a kardhal, a makréla és a marlin, valamint a kagylók tartalmaznak metilhiganyt, ami nagy mértékben veszélyes lehet az emberi szervezetre. A higanymérgezés hosszú távon izomgyengeséghez és betegséghez vezethet.