Megvan a temetés időpontja: Tíz napig virrasztanak Nagy Grófóért

Jövő hét végén helyezik örök nyugalomra Kozák László Grófót, akit hatalmas zenebona és vidámság mellett szeretnének eltemetni, pont olyan jókedélyű hangulatban, mint ami egész életében jellemezte. A temetésig pedig virrasztanak érte.

Hatalmas űrt hagyott maga után Kis Grófo édesapja, Kozák László Grófo, aki csütörtökön koronavírus-fertőzésben elhunyt. A Bors elérte a zenész egyik legközelebbi barátját, Lendvai Jánost, s megtudtuk, hogy nem csak szerettei, az egész magyar roma közösség gyászolja a mindössze 49 éves, koronázatlan királyukat.

– Ez egy hatalmas fájdalom most nekünk. 1988 óta a barátomnak mondhatom, mindennap órákat beszéltünk telefonon. Nehéz napirendre térni, a tragédiával kelek és fekszem – kezdte Lendvai, a Kisebbségi Önkormányzatok független képviselője, aki szerint Nagy Grófo az egyik, ha nem a legnagyobb ember volt a romák között.

Barátja szerint ugyanis amelyik esküvőn, keresztelőn nem Grófo zenélt, az nem is lehetett jó, már-már „meg sem történt”, ugyanis mindenhova őt hívták.







Zenélt otthon, énekelt esküvőn, keresztelőn. Nagy Grófo nélkül nem is volt igazi a buli © Bors

Imádták a zenész jókedvét, áradt belőle a vidámság, s pontosan így is akarják megőrizni őt az emlékeikben és utolsó útjára kísérni.

– Már folyamatban van a kriptakészítés, jövő hétre lesz kész, és utána, hétvégén örök búcsút veszünk a barátomtól Szolnokon. Addig pedig roma hagyományok szerint virrasztás van érte. Ilyenkor az elhunytról be­szélgetünk, ki hogy találkozott vele utoljára. Rá emlékezünk. Ilyenkor étel és ital is kerül az asztalra. A járványhelyzet mi­att ez most annyiban módosul, hogy az idegeneknek, de az ismerősöknek, barátoknak is haza kell érni időben – folytatta a jó barát, akitől azt is megtudtuk, hogy a zenésznek nyitott koporsós búcsúztatása lesz.

Grófót balzsamozzák, és mindenki megnézheti, elbúcsúzhat tőle, mert felnyitják a koporsót. Majd zene kíséretében helyezik örök nyughelyére. Az utána lévő halotti tor is a zenéről, a jókedvről, a vidámságról fog szólni

– tette hozzá Lendvai, akitől a zenész imádott fia, kis Grófo után is érdeklődtünk.







Fia, Kis Grófo férfiasan tartja magát, de a család még nem fogta fel, hogy a 49 éves családfő nincs többé © Bors

Úgy tudjuk, a fiatal muzsikus tartja magát, mert sok a teendő az édesapja temetése miatt, de képtelen elhinni, felfogni, hogy nincs többé köztük a családfő. Főleg, hogy nagy Grófo már az 50. születésnapját szervezte, amit méltóképp szeretett volna megünnepelni, s ha megéli, 1000–1500 fős mulatságot rendezett volna.