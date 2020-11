Mádai Vivien: A humorom az egyik legfőbb erényem – interjú

Magabiztos, szexi nővé érett a műsorvezetőnő, aki állítja, sosem unatkozik. Szerinte ugyanis akkor működik jól, ha leterheli magát feladatokkal, ezért sok mindenbe belekóstolt már a festészettől a spiritualitásig. Mégis a humorát tartja a legfőbb vonzerejének.

Megint egy új feladatban próbálja ki magát, a TV2 Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada című műsor második évadának sztárcsapatában. Hogyan sikerült belesimulnia a szerepbe?







2020: A Nicsak, ki vagyok? sztárcsapatában © TV2

Imádtam az összes adást. Nekem ez a műsor olyan, mint egy társasjáték, ahol a legjobb barátokkal együtt találjuk ki, vajon kit rejthet a maszk. Úgy éreztem magam, mintha Kajdi Csabi áthívott volna magához és nála játszanánk. Ábel Anita már régóta különleges helyet foglal el a szívemben, de a többieket is nagyon kedvelem. Egyébként a kisfiamnak az első évad volt a kedvenc műsora, ezért nagyon várja már a folytatást, főleg, hogy most az anyukája is benne lesz.







2018: Modellként is megállja a helyét © Bors-archív

Műsorvezető, modell, rek­lámarc, influenszer, festő – melyik az igazi Mádai Vivien?

Mindegyik én vagyok, egyikre sem tudnám azt mondani, hogy nem jött be, nem szeretem. Alapvető lételemem, hogy le legyek terhelve, akkor tudok igazán jól működni, ha rengeteg feladatot adok magamnak. Megfigyeltem ugyanis, hogy nyomás alatt sokkal jobban teljesítek. Tényleg boldoggá tesz, hogy ennyi lehetőségem van és szinte bármit ki tudok próbálni.







2017: A Nagy Duettben Csipa mellett mutatta meg vagány oldalát © Bors-archív

Árulja el, édesanyaként hogyan fér bele egy napjába ennyi minden?

Általában reggel négykor kelek, ha van Mokka, akkor megyek műsort vezetni. Utána leggyakrabban az edzőterembe vezet az utam. Bár mostanában, ha döntenem kell az edzés vagy egy spirituális feltöltődés között, akkor biztosan az utóbbit választom. Aztán fotózáson veszek részt, vagy más műsorok megbeszélésén, esetleg a közösségi oldalaim egyeztetése jön, de lehet, hogy mindhárom egymás után. Délutántól viszont kizárólag a családomnak szentelem az időmet. Imádok a hatéves kisfiammal együtt lenni, akinek már most remek humora van, roppant fejlett öniróniával rendelkezik.







2014: Párjával a babavárás idején © Bors-archív

Ha már humor, fontos személyiségjegynek gondolja?

Nagyon, az erényeimet tekintve a humorom a top háromban szerepel. Szeretek nevetni, szórakozni, szerintem az élet minden területén bevethető a humor. Számomra a legkedvesebb típusa a szarkazmus, amit a Nicsak, ki vagyok? műsorban most alaposan kiélvezhettem a csapattársaimmal és az „ellenfeleimmel” is.







2013: Ez ám a strandhangulat! © Bors-archív

Mondhatjuk, hogy a jó kedélye miatt tűnik olyan kiegyensúlyozottnak?

Nagyon kritikus vagyok önmagammal, de az évek során megtanultam elengedni a külsőségeket. Sokkal inkább foglalkoztat már a belső harmónia. Nyilván fontos, hogy figyeljünk az egészségünkre, tartsuk karban a testünket, de nem ez a legfontosabb. Legalábbis nekem. Mert ugyanolyan jól éreztem magam 10 kiló plusszal is, mint most. Persze továbbra is járok edzeni és tudatosan étkezem, ám a lelki feltöltődésem még fontosabb. Szerintem ez látszik rajtam, hogy harmóniába kerültem önmagammal.







2018: Egy ismert fehérneműmárka reklámarcaként © Bors-archív

Az étkezésben és a szépségápolásban milyen utat követ?

A természetesség jegyében élem a mindennapjaimat. A szépségápolásban például előnyt élveznek nálam az organikus termékek. Az étkezésben pedig a vegetáriánus életmódot követem. Volt, amikor teljesen vegánra váltottam, mert akkor azt éreztem, arra van szüksége a szervezetemnek. Viszont ezen lazítottam egy picit, és most vegetáriánusként folytatom. Mert most így jó.







2012: Egy kis fallabdázás Iszak Esztivel © Bors-archív

Névjegy

Született: 1989. április 10., Budapest

Műsorvezető

Férje: Dr. Szabó Zoltán fogorvos, gyermeke: Zénó (6 éves)

Gimnázium után egy évet Dániában járt iskolába, majd itthon elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakát.

Főbb műsorai: ValóVilág, Reggeli, Reflektor, Fem3 Café, Ninja Warrior Hungary, Mokka, Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada.