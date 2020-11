Lesújtó diagnózis! Daganatot találtak Szilágyi István özvegyének a tüdején

Daganatot találtak Szilágyi István özvegyének tüdején, erről maga Jolika néni számolt be róla a Blikk-nek.







© Archív

Nemrégiben itt volt a segítőm, ő mondta, hogy megvannak a vizsgálat eredményei. Mielőtt Ózdra jöttem, voltam kórházban, mert fájt a tüdőm, akkor megröntgeneztek, megvizsgáltak, szövetmintát is vettek. Most azt közölte velem, hogy valamilyen daganat van a tüdőmben, kezelni is kell majd – mesélte az özvegy. Egyelőre azonban nem tudja, milyen terápia vár rá.