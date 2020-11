Kucsera Gábor tudja, milyen éhezni

Farmon még nem laktam, de a Sztárok a fejükre estek című műsor jóvoltából már éltem nomád körülmények között. Akkor egy hónapot töltöttem Afrikában, meg is nyertem a játékot. Tudom, milyen éhesen lefeküdni és korgó gyomorral kelni – meséli lapunknak Kucsera Gábor, aki a legszebb gyermekéveit falun töltötte. – Sokat voltam a nagymamám testvérénél, Icuska néninél, ahol kvázi a disznók mellett éltünk, nem vagyok finnyás.

Bay Éva a győzelemre hajt

Hálʼ istennek, jó kondiban vagyok, ezért bízom benne, hogy a farmon is megállom a helyem. Persze a fiatalokkal nem tudom felvenni a versenyt, de nem is ezért jelentkeztem a műsorba. Inkább kényeztetni szeretném a csapattársaimat, egyfajta tyúk-anyó leszek. Szeretem a házimunkát, nem esik nehezemre más piszkos holmijait kimosni, ettől függetlenül 68 évesen is nagyon kemény ellenfél leszek, mert nyerni jöttem.

Vásáry André humorral próbál túlélni

A népszerű szoprán igyekszik majd jól érezni magát az alkalmi társaságban.







