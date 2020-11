Kucsera Gábor erősebb, mint a Viszkis és az Exatlon sztárja együtt

Nem elôször ünnepelte hôsként a Farm VIP minden játékosa Kucsera Gábort, akinek testi erejét, kitartását még az el­lenfél csapat játékosai is elismerték. A világbajnok kajakos ezúttal a kifejezetten erős fizikumú Ambrus Attilát és a 26 éves funkcionális edzőt, Novák Zalánt győzte le a termelést segítő feladatban, amikor egy tengelyen forgó rúddal kellett egymást eltolniuk. Az egyik oldalon a Viszkis és Zalán, a másikon pedig egy gyenge nő, Horváth Éva és Kucsera Gábor állt. De az egyenlőtlen erőviszonyok egyáltalán nem keserítették el Kucsit, sőt úgy tűnt, a vesztes helyzet még inkább motiválja.







Nem volt egyenlô a küzdelem, hiszen Kucsera Gábor partnere Horváth Éva volt © TV2

Többször tovább is tolták a Viszkis, Zalán párost, végül ugyan alulmaradtak, de perceken át keményen küzdöttek. A Bors azt kérdezte a 198 centis, 38 éves férfitól, gondolta volna, hogy erősebb, mint két férfi társa együtt.

Őszinte leszek, ez nagyon meglepett, hiszen Attila is erős férfi, Zalán pedig egy fiatal sportoló. Én csak arra gondoltam, amikor nekiálltunk a versenynek, hogy ha már vesztünk, akkor ne adjuk magunkat könnyen. Sportolóként mindig is inspiráltak a vesztes szituációk vagy a jobb ellenfelek – mondta a Borsnak Kucsera Gábor, akinek személyiségétől nem áll messze az a környezet, amely a Farmra jellemző. – Kifejezetten dolgos családból származom, munkára ne­veltek, és a versenysport is sokat hozzátett a személyiségemhez – mesélte Kucsi, akire társai igazi vezetőként tekintenek.







Ambrus Attila és Novák Zalán nekifeszült a rúdnak, mégis alulmaradtak egyszer Kucsiékkal szemben © TV2

Ezt én kívülről nem láttam, a sárga csapat az első pillanattól kezdve hátrébb tette az egóját, és csak arra koncentrált, hogy mindig a tapasztaltabbra hallgassunk, míg a pirosoknál sok vezéregyéniség volt – összegezte az eddigi játékot a sárga játékos, aki már az elsô termelési feladatnál is erôn felül teljesített. Kiújult gerinc­sérve ellenére is, amikor 85 kilós nehezékkel tartott meg a vállán, és ezzel gyôzelemre vitte a csapatát.

Hétfőtől egy csapat lesz

Péntek este véget ért a csapatjáték, eljött az összeköltözés és az egyéni verseny ideje, ám a parasztházba csak nyolcan költözhettek be. Az egyesülés játékon Bay Éva és Vásáry André bizonyult a leggyengébbnek, így tőlük elbúcsúztak a társaik.