Koronavírusos lett Szabó Dóra műsorvezetőnő is

Dóra a karantén alatt tanulta meg, mi az igazi kikapcsolódás.

– Magamtól mentem vizsgálatra, mert egyszer csak elment a szaglásom – mondta a Bors megkeresésére Szabó Dóri.

90 százalékban biztos voltam benne, hogy koronás vagyok, mert még sosem fordult elő velem, hogy nem éreztem szagokat. A sejtésem sajnos jónak bizonyult, múlt hét hétfőn voltam teszten, ami pozitív lett. Azonnal karanténba vonultam, hogy senkit se fertőzzek meg.

A műsorvezetőnő nagyon nehezen viselte a bezártságot , azt mondja, hogy annyit tévézett, mint még soha.

– Én alapjában véve egy aktív csaj vagyok, sokat sportolok, jövök-megyek, ezért elég nehéz volt az a 10 nap, amíg be voltam zárva. Rengeteget tévéztem, az egyetlen vigaszom egy új napi, romantikus sorozat volt, a „Született álmodozó”. Teljesen rákattantam... Visszahozta kicsit a modell-életemet és a fiatalságomat is, amikor még én is álmodozó voltam.

Szabó Dóri megismételt tesztje szerdán lett negatív. A műsorvezetőnő tehát újra „szabad ember”, vannak azonban bizonyos szokások, amelyeket a karanténban vett fel és nem is akar megszabadulni tőlük.