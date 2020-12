Köllő Babett lánya nem tudja, hogy a szülei gazdagok – videó

A luxusfeleség nem avatja be Millát az anyagiakba.

Köllő Babettről és családjáról köztudott, hogy igencsak jó módban élnek, így hát bármit megvehet, megadhat a kislányának, amit csak szeretne. Ennek ellenére Milla nincs tisztában szülei vagyonával, s a tízéves gyermek nem is kaphat meg akármit.







Milla nem szokott mindig, mindent megkapni. Ő nincs tisztában azzal, hogy sokkal többet is kérhetne annál, mint amennyit kér, de ez szerintem így is van rendjén. Például ha elmegyünk boltba, akkor is csak egy dolgot választhat. Ez lehet persze rágó, csoki, újság, gyerekeknek szóló rejtvény, de nincs neki megvéve számtalan ajándék - vallja be a Life.hu-nak adott videóinterjújában Köllő Babett, akinek idén a karácsony sem a költekezésről, és az „egymásra való licitálásról” fog szólni.