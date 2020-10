Köllő Babett apaként is látni akarja Curtist

Curtist a szőke díva izzasztotta meg a héten. Curtis hullámzó teljesítményét Köllő Babett teszi próbára Orbán Józsi szerepével. Babett azt szeretné látni, milyen is a kemény külsejű rapper, ha a kisfiának énekel.

– Ahogy említettem is, mivel Curtis énekelt már az anyukájának és az apukájának is, szeretném, ha a nézők a cuki apuka arcát is látnák, amikor a kisfiához, Doncsihoz szól. A ko­­reográfia itt nem meghatározó, így abban sajnos nem tudtam segíteni, de a hangképzésben szerencsére hasznos tanácsokat adhattam Lajtai Kati mellett. A próba végére mi lettünk Curtis vokalistái, és annyira őrülethangulatba kerültem, hogy szinte gyermekként tomboltam – nevetett a zsűri egyetlen hölgy tagja.