Kóbor János Balázs Fecó haláláról: A mi generációnkra már nagyon csapkod a villám

Balázs Fecót gyászolja a magyar zenésztársadalom. Ugyan alig néhány órával ezelőtt derült ki, hogy a népszerű énekes távozott, mégis futótűzként terjedt el az országban a szomorú hír. Fecó művésztársa a szíve mélyén már régóta sejtette, hogy egyszer ez a nap is eljön.

Balázs Fecót gyászolja a magyar zenésztársadalom. Ugyan alig néhány órával ezelőtt derült ki, hogy a népszerű énekes távozott, mégis futótűzként terjedt el az országban a szomorú hír. Fecó művésztársa a szíve mélyén már régóta sejtette, hogy egyszer ez a nap is eljön.

Kóbor János közeli barátként tekintett Balázs Fecóra, így különösen megrázta a zenésztárs elvesztése.

– Sajnos az ő esetéről Somló Tomi jut eszembe

– kezdte a Bors megkeresésére.

– Amikor ő halt meg, akkor is előre lehetett tudni, hogy baj lesz, de – ahogy mondani szokás –, amikor ez bekövetkezik, az ember mégsem akarja elhinni . Most a menedzserünk, Trunkos Andris hívott fel, akkor alig tudtam megszólalni. Fecó egyébként Debreczeni Ferivel, vagyis Cikivel egy csapatban, a korai Neotonban játszott, mielőtt Ciki átkerült hozzánk, az Omegába. Szó volt róla, hogy Fecó is jön az Omegába Presser Gábor kiválása után, de aztán kiderült, hogy Benkő Laci egymagában is vállalja a billentyűs szerepet – emlékezett vissza az énekes, akit lesújt a tudat, hogy alig egy hét alatt több nagyságot is elveszített a nemzet, illetve a művésztársadalom. Benkő László után Mihály Tamás és Böröndi Tamás is elhunyt.







Kóbor János egyik tragédiát kénytelen feldolgozni a másik után © Bors Archív

Ha az ember körbenéz, látja, mi történik. Ha belegondolunk, ez az a generáció, amely körül már nagyon csapkod a villám. Statisztikailag mindannyian közel vagyunk a 70-hez, vagy már túl is léptük a számot. Persze vannak 90 éves emberek is, tehát nem szabad arra gondolnunk, hogy biztosan mi leszünk a következők, mert nem tesz jót a belső egyensúlynak. Mégis el kell fogadnunk, hogy sajnos előbb-utóbb el kell mennünk – fogalmazott Kóbor, aki utoljára néhány hete találkozott az énekessel, közvetlenül azelőtt, hogy Fecó bekerült a kórházba.

– Elég sűrűn beszélgettünk telefonon vagy személyesen.

Tudtam, hogy komoly szívproblémája miatt a koronavírus rá különösen veszélyes, de valahogy ez nem került szóba.

Az élet nagy kérdései azonban mindig – fejezte be az Omega frontembere.