Kézrátéttel segített – Ikreket szült a meddő asszony Bódi Guszti áldása után

Amerre csak járnak, szerencsét hoznak és találnak. Nem csoda, hogy a ma induló, tízmillió forint össznyereményű játékunkhoz ismét a két legendát választottuk reklámarcnak. Hulljon az Aranyeső újra a Bors olvasóira, olvassanak minket, kaparjanak, és nyerjenek velünk!

A Bódi család feje, Guszti sosem tagadta, hogy rendkívül babonás. A zenész képes kilométereket visszatolatni koromsötétben, ha átmegy a kocsija előtt egy fekete macska, de előfordult már az is, hogy egy fellépésre menet azért késett el a muzsikus família – holott nagyon ügyel a pontosságra –, mert a sofőr, Guszti egy egész falut megkerült egy szerencsétlenséget hozó négylá­bú miatt.

– Hiába mondtuk neki, hogy nem lesz semmi baj, ha továbbmegy, Guszti hajthatatlan volt, inkább került – meséli Bódi Margó. – Azon amúgy egy fél napot ne­vettünk utána, hogy az a szerencsétlen macska nem is fe­ke­te volt, hanem szürke. De ez Gusztit nem érdekelte. Ha ő abban hisz, hogy nem keresztezheti az útját, akkor az úgy lesz.

Bódiék viszonya a szerencsével egyébként egészen kü­lönleges. Mivel a rajongóik tudják, hogy milyen mélyről indultak, és milyen sikereket értek el, valamint ismerik az évtizedek óta jól működő házasságukat, hisznek benne, hogy Gusztiék szerencsét hoznak. Nem ritka ezért, hogy egy koncert előtt megkeresik őket, és áldást kérnek.







Rajongóik tudják, hogy Bódiék nem csak előadóként sikeresek, a házasságuk is tökéletesen működik. Ezért is fordulnak sokszor segítségért hozzájuk

– Először csak mosolyogtam, amikor odalépett hozzánk egy állapotos asszonyka, és azt kérte, Guszti áldja meg a gyermekét – sztorizik Margó. – Guszti nagyon komolyan vette a kérést, rátette a kezét a kerekedő pocakra, és azt mondta: „Megáldalak, és azt kívánom, legyen fiad.” Ha hiszik, ha nem, az asszony, aki akkor még nem tudta, hogy milyen nemű babát vár, fiút szült.

A családnak azonban akad még egy ennél is fantasztikusabb története.

– Volt egy pár, amely hosszú évek óta lombikra járt, mert sehogy sem akart összejönni a baba. Bekéredzkedtek az öltözősátrunkba, és azt mondták, lemondanak a gyermekáldásról, mert nem bírják tovább a küzdelmet sem anyagilag, sem lelkileg. Arra kérték Gusztit, hogy áldja meg őket. A férjem először vonakodott, de amikor azt mondták, hogy több száz kilométert utaztak csak ezért, nem volt más lehetősége.

Innen Guszti veszi át a szót:

– Rátettem a kezem a hasára, és azt mondtam: Kérem a drága jó devlát, hogy segítsen benneteket, de ne egy gyerekkel, hanem kettővel. Én hiszek ben­ne, hogy a jó energiák vagy Isten, legyen az bármi, segíthet azoknak, akik hisznek benne. Két év múlva, amikor ugyanazon a helyen koncerteztünk, babakocsival jött ez a pár elénk. Dupla babakocsival, ikrei születtek.







A gyermektelen házaspár már feladta a próbálkozást, amikor Guszti jó energiái segítettek © Bors

Guszti és Margó jó szerencséje közmondásos Nagyecseden, az ottaniak mind tudják, hogy falujuk szülötteinek csodálatosan alakult az életük. Legendás szerelmüknek a helyi önkormányzat még emlékművet is állíttatott, amelyre a zenészpáros arcmását gravírozták, ott van Guszti gitárja is, és ez a felirat:

„Aki e kút vizéből iszik, örök szerelmet nyer. Aranyeső hulljon rátok!”







Fiatalon titokban randiztak a kútnál, amely ma Nagyecsed nevezetessége

– Zarándokhely lett a kút – érzékenyül el Margó. – Sokan vittek szerelmes lakatokat is, ma már ki van táblázva a falu utcáján, merről lehet lefordulni a helyhez. Egy artézi kút ez, csodálatosan tiszta vízzel. Olyan tisztával, mint amilyen a mi szerelmünk Gusztival. A szerencsehozó házaspár most a Bors olvasóinak életét is könnyen megváltoztathatja, hiszen mától újra Aranyeső hullik a Borssal! Vegyen újságot, kaparja le a címoldalon található matricát, és ha három egyforma szimbólumot talált, ön már nyert is. Játékunkkal kizárólag pénzt lehet nyerni tízmillió forint összértékben.

Ugye hogy megéri! Guszti és Margó hozzon szerencsét minden olvasónknak!

