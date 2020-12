Itt az előzetes: 33 év után így változtak meg az Amerikába jöttem szereplői

Mindenki visszatér az Amerikába jöttem folytatásában.

Mindenki visszatér az Amerikába jöttem folytatásában.

33 év után, 2021. március 5-én érkezik az Amerikába jöttem folytatása. Nagyjából mindenki jelen lesz a régi gárdából és a fontos mellékkarakterek is visszatérnek, akinek jó részét Eddie Murphy alakította. Lesz Szexi csokoládé is!

Most kiadták a hivatalos előzetest is, amelyben megnézhetjük, mennyit is változtak a kedvenceink.