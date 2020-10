Így zajlott Schobert Lara első divatfotózása – lessen be a kulisszák mögé! videó

Már most profikat megszégyenítő rutinnal mozog a kamera előtt Schobert Lara, aki a napokban élete első divatfotózásán vett részt. A fiatal influenszert a Bors is elkísérte, így olvasóink is betekinthetnek a kulisszák mögé.

– Korábban már több felkérést is kaptam különböző ügynökségektől, de eddig nem igazán álltam a kamera elé. Nem mintha nem érdekelne a modellkedés, csak nagyon önbizalomhiányos vagyok, örök elégedetlen vagyok magammal – árulta el Lara, aki azt is megsúgta: a szó klasszikus értelmében nincsenek példaképei, mert nem szereti magát másokhoz mérni.