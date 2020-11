Így énekel meztelenül a zuhany alatt férjével Heidi Klum – videó

Még mindig dúl a szerelem Heidi Klum és 16 évvel fiatalabb férje, Tom Kaulitz között. A német szupermodell legújabb Insta-videójában magával vitte telefonját a zuhany alá, hogy beavassa a rajongóit, miként is zajlik náluk egy romantikus közös fürdés.

Klum bejegyzéséből úgy tűnik, a Jégvarázs 2. megnézése után dallamtapadás alakult ki náluk, egyikük sem tudta kiverni a fejéből a Disney-mese betétdalát, az Into The Unknown-t (Messze hívó szó). Így a párától homályos felvételen a meztelen sztárpár dalra is fakadt.