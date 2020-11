Hoppá! Most először vallott szerelmükről Curtis új barátnője – ezért titkolták eddig a kapcsolatukat

Nagy port kavart nemrégen, amikor Curtis az Instagram-oldalán egy közös fényképet posztolt Barnai Judit válogatott kosárlabdázóval.









A sportolónő most először mesélt kapcsolatukról.

– Igen, igaz, egy párt alkotunk. Most már lassan fél éve, hogy szeretjük egymást Curtisszel! A nyáron ismerkedtünk meg Balatonlellén, ahol egy közös barátunk mutatott be minket egymásnak. Azért nem beszéltünk erről eddig, mert a magánéletünk úgy vélem csak ránk tartozik, és azt meg kívánjuk tartani saját magunknak ezek után is – mondta a Blikknek a fiatal nő aki leszögezte, többet nem szeretne nyilatkozni szerelmük kapcsán.

– Azóta is sokat vagyunk együtt, de mivel engem a klubom és a kosárlabda Győrhöz köt, ami napi szintű edzéseket és elfoglaltságot jelent, ezért inkább Curtis jön le hozzám rendszeresen.

– Valóban sokaktól hallottam már, hogy én vagyok Attila őrangyala, de az az igazság, hogy mi inkább egymás őrangyalai vagyunk. Ez kölcsönös – mondta Judit, aki arra a kérdésre, hogy mit szól a rengeteg negatív kommenthez, határozottan annyit válaszolt: