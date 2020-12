Hódi Pamela: Bencével szerelmesebbek vagyunk, mint valaha

Kétség kívül az egyik legszebb és legboldogabb sztárpár ma nem más, mint Hódi Pamela és Tóth Bence , akiknek rögös út vezetett a boldogsághoz. Három éve tartó nagy szerelmük tavasszal megbicsaklott és kis időre úgy tűnt, nincs visszaút, ám mégis visszataláltak egymáshoz, hamar egybekeltek és már úton is van szerelmük gyümölcse, akiről nemrég mondták el, hogy kisfú lesz-e vagy kislány. Nem csoda hát, hogy friss házasokként és leendő szülőkként tíz centivel a föld felett járnak. A Bors utolérte a gömbölyödő pocakú kismamát, és kicsit faggattuk a várandósságról és a most benne kavargó érzésekről is.







Pameláék nemrég új házba is költöztek férjével © Saját

Nagyon boldog vagyok, teljesnek érzem az életem. A pici lányunk szépen növekedik a hasamban, most voltunk a kötelező vizsgálatokon és minden rendben. Szerencsére így a második trimeszterre a rosszulléteim is elmúltak, és már nem gyötör a folytonos hányinger

- újságolta Pamela, akinek hangja szinte kicsattant a boldogságtól, és érezhető volt az is, hogy az épp mellett ülő férjével igazi idilli összhang van közöttük.