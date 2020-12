Hihetetlen: Nem lehet ráismerni a Mrs. Doubtfire gyereksztárjára – fotó

Hosszú idő után először tűnt fel a képernyőn Mara Wilson amerikai színésznő, aki 20 évvel ezelőtt a Mrs. Doubtfire-ben vált ismertté. Ma már rá sem lehet ismerni.

Hosszú idő után először tűnt fel a képernyőn Mara Wilson amerikai színésznő, aki 20 évvel ezelőtt a Mrs. Doubtfire-ben vált ismertté. Ma már rá sem lehet ismerni.

Egy ausztrál reggeli műsorban volt vendég Mara Wilson, aki Los Angeles-i otthonából jelentkezett be online. A ma már 33 éves színésznő Natalie Hillard szerepét játszotta el az 1993-ban készült, itthon is nagyon népszerű mozifilmben, a Mrs. Doubtfire-ben, illetve az 1996-os Mitalda főszereplőjének megtestesítőjeként is sokan ismerik.

A Today Extra nézői meghökkentek, amikor meglátták a karrierjét tinédzserként feladó Marából. A bájos kislányból egy csinos nő lett, aki a nézőknek arról beszélt, hogy a gyerekkori hírnév hogyan hatott rá.







– Gyerekként nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy felnőtt kritikusok nem túl hízelgő véleményt formálnak rólam. Rossz érzés volt, mert igazságtalannak éreztem, ráadásul ezáltal nagy nyomás nehezedett rám – magyarázta Wilson, aki a Matilda, a kiskorú boszorkányban együtt játszott Danny DeVitóval, a film rendezőjével. – Danny és a felesége nagyon kedvesek voltak velem, amikor a mozi elkészülte után édesanyám emlőrákban elhunyt, a szárnyaik alá vettek, sokszor vendégeskedtem náluk, és együtt játszottam a gyerekeikkel. Sokszor elvittek színházba és moziba is.







Wilsonnak a Mrs. Doubtfire azóta már elhunyt főszereplőjéről, Robin Williamsről is csupa kellemes emléke van.