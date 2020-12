"Hányszor fog még lenyűgözni?" - Ilyen gyönyörű szerelmi vallomást tett Ördög Nórának a férje

Rajongásig szereti feleségét Nánási Pál.

Rajongásig szereti feleségét Nánási Pál.

Szombaton ért véget a Dancing with the Stars műsora, amely több meglepetést is tartogatott. A versenyt Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan nyerte, de egy tánc erejéig a korábbi kiesettek is visszatértek. Sőt, a fináléban a zsűritagok is táncra perdültek, így Ördög Nórát is láthatták a nézők a parketten.

Ördög Nóra férje, Nánási Pál szívmelengető sorokkal kommentálta a táncot. A soraiból süt a szerelem...

"Hányszor fog még lenyűgözni? Egy életben hányszor fogom tátott szájjal figyelni, amint beszél, pózol, vacsorát főz, színpadra lép, kitalál valamit, megírja, játszik a gyerekkel, stb., stb. Tegnap úgy táncolt, mint ahogy még sosem láttam. Még mit tartogat vajon nekem (nekünk)? Egy biztos, szerencsés vagyok, hogy Nekem Ő a Szerelem" - írta az Instagramon a profi fotós.