Gyászol Tóth Gabi és Vera: szeretett papájuk pár órája hunyt el

Amikor fiatalon elhagytad a tangóharmonikádat, nagyon rosszul érintett, mi megszereztük ugyanazt neked a 80.születésnapodra, bár csak a márka és az évjárat egyezett.. nem ugyanaz volt, amit anno fogtál, de mégis, nagyon örültél neki...Ha éltetek dolgos embert, a papa az volt, meg sem állt, míg tudott járni... Kibírt néhány tragédiát: Egy sújtóléget, négy stroke-ot, pár családtagot, világháborút, 56-ot, sok drámát... Drága nagypapánk, most jött a hír, pár órája elmentél...Jó utat...:-( Legyél ugyanolyan zsivány a túlvilágon, mint életedben a Földön.. ♥️ #fuck2020